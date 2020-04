Rostock : Flusssauna geht am Traditionsschiff vor Anker

Bis Oktober können Nutzer mit Blick auf den IGA-Park und den Langen Heinrich schwitzen.

von NNN

20. April 2020, 14:46 Uhr

Rostock | Am Freitag lichten die Betreiber Sandra und Ronald Kley den Anker ihres Saunafloßes, das derzeit noch in der Nähe der Holzhalbinsel liegt. Wie Kleys am Montag mitteilten, wird es dann an das Warnowufer beim IGA-Park verlegt. "Die Gäste können demnächst mit direktem Blick auf das Traditionsschiff und den Langen Heinrich schwitzen und die Seele baumeln lassen", so die Betreiber.

Das zehn Meter lange und vier Meter breite Floß wird während der Sommersaison von April bis Oktober an der Steganlage des Schifffahrtsmuseums festmachen - in blicksicherer Entfernung vom Publikumsverkehr. "Das Tolle daran, man hat das Tauchbecken immer mit dabei", sagt Ronald Kley über seinen Schwitzkasten.

Neue Attraktion für Standort

Sobald die coronabedingten Kontaktbeschränkungen wieder gelockert sind, können bis zu acht Personen die schwimmende Sauna mieten. Die Gäste werden am Ufer abgeholt und anschließend auch wieder an Land gebracht. "Die Flusssauna macht unseren Standort wieder um eine Attraktion reicher. Ich werde das unbedingt auch mal ausprobieren", sagte Dr. Kathrin Möller, Leiterin des Schifffahrtsmuseums.

Gebucht werden kann die Sauna unter www.flusssauna-rostock.de