Freizeit : Andere Schwimmzeiten in Neptun-Schwimmhalle

In der Neptun-Schwimmhalle in Rostock kommt es im März wegen verschiedener Veranstaltungen zu abweichenden Schwimmzeiten. Hier ein Überblick.

Rostock | Aufgrund unterschiedlicher Veranstaltungen kommt es im März zu Änderungen beim öffentlichen Schwimmen in der 25-Meter-Halle des Hallenschwimmbades „Neptun“. Das gab das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt bekannt. So findet noch bis zum 18. März das öffentliche Schwimmen wegen eines Lehrganges in der Zeit von 6 bis 7.30 Uhr nur im 25-Meter-Schwimmb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.