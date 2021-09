Mit Stinktier und Schlagen : „Rollender Zoo“ besucht Kita Jona in Rostock-Everhagen

„Zoodirektor” Martin Tränkler stellte den Kindern seine Tiere humorvoll vor. Höhepunkt war das Streicheln von Rautenpython „Willi dem Würger”.

Rostock | Tierischer Besuch in der Integrativen Kita Jona in Evershagen: der Rollende Zoo von und mit Martin Tränkler war zum Sommerfest am Weltkindertag gekommen. Die normalen Zoobesuche mussten wegen der Pandemie lange ausfallen und „etwas mit Tieren” stand seit Monaten auf dem Wunschzettel der aktuell 272 Kinder der Kita. Wegen der aktuellen Regelungen in Gr...

