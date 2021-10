2G-Optionsmodell in Rostock : Roland-Kaiser-Konzert nur für Geimpfte und Genesene

Grundsätzlich gilt beim Auftritt des Schlagersängers am Freitag in Rostock das neue 2G-Optionsmodell. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen.

Rostock | Beim Konzert von Roland Kaiser am Freitag in Rostock haben nur Geimpfte und Genesene (2G) Zugang, es gibt jedoch Ausnahmeregelungen. Der Veranstalter Semmel Concerts nutzt damit das in Mecklenburg-Vorpommern frisch in Kraft getretene 2G-Optionsmodell. „Da mit einem 2G-Modell wieder Konzerte ohne Kapazitätsbeschränkungen sowie mit weiteren Erleichterun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.