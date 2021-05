Vor Aufstiegsspiel gegen Lübeck : Riesiges Plakat des FC Hansa Rostock am Rathaus aufgehängt

Die Aktion geht auf eine Idee von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zurück. Die Stadt müsse davon ausgehen, dass etwas passieren wird, sagte er mit Blick auf mögliche Ausschreitungen.

Rostock | Das alles entscheidende Spiel des FC Hansa Rostock um den Aufstieg in die 2. Fußballbundesliga startet am Sonnabend um 13.30 Uhr im Ostseestadion. Tags zuvor ließ Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) deshalb ein zehn mal 3,5 Meter großes Plakat in den Vereinsfarben und mit der Hansa-Kogge am Rathaus der Hansestadt anbringen. „Wir wollen ...

