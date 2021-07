Richtfest in Rostock : Mehr als 150 Wohnungen sollen im Rosengarten bis Herbst 2022 entstehen

Die Domizile der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen und der Wohnungsgenossenschaft Marienehe in der August-Bebel-Straße in Rostock sollen für sechs bis elf Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

Rostock | Im Rosengarten in Rostock entlang der August-Bebel-Straße entstehen 154 neue Wohnungen. Das gemeinsame Bauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen (WGSH) und der Wohnungsgenossenschaft Marienehe befindet sich auf der Zielgeraden. Am Freitag wurde das Richtfest für das neue Quartier gefeiert. Weiterlesen: Wohnungsbau am Rosengarten bishe...

