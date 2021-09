Veganes Restaurant in der KTV : Küche des Friedens bietet Rostockern mehr als nur gutes Essen

Im Szeneviertel der Hansestadt versucht die junge Gründerin Juliane Schaber neben regionalen Speisen mit ihrer politischen Einstellung zu überzeugen. Diversität und Toleranz sind Werte, die sie vermitteln möchte.

Rostock | Eine Seitentür führt in das kleine Restaurant. Helle Bänke sind mit gemütlichen Kissen ausgestattet und auf den Tischen stehen frische Blumen. Eine lange Tafel über dem Verkaufstresen führt verschiedene vegane Gerichte auf. An den Wänden kleben Sticker mit politischen Slogans. Vor zwei Wochen hat in der Wismarschen Straße 21, in der Rostocker Kröpeline...

