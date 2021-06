Gedenkstätten in Rostock : Regenbogenbank soll an Verfolgung von Homosexuellen erinnern

Ein Antrag von mehreren Fraktionen aus der Bürgerschaft fordert eine Gedenkstätte für die Ermordung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Dritten Reich. Der Ortsbeirat Stadtmitte sprach sich dafür aus.

Rostock | In allen Farben des Regenbogens angestrichen soll eine Bank in der Rostocker Innenstadt an die im Dritten Reich verfolgten und ermordeten Homosexuellen erinnern. Das fordern die Vorsitzenden der Fraktionen der SPD, Linken/Die Partei, CDU/UFR und der Grünen der Rostocker Bürgerschaft in einem Antrag. Neben der Bank soll zusätzlich eine Tafel installier...

