Proteste am Montag : Rechtsextreme versuchten Rostocker Corona-Demonstration zu kapern

Veranstalter und Rechtsextreme provozierten einen anfänglich chaotischen Verlauf bei den Corona-Protesten am Montag. Die Polizei muss eingestehen, dass sie zu schwach aufgestellt war. Aber es habe auch Erfolge gegeben.

Rostock | Am Montag war die Besinnlichkeit der Weihnachtsfeiertage schlagartig beendet: Denn in der Spitze der Demonstration zogen laut Polizeiangaben 6500 Personen in teils aggressiver Stimmung durch Rostock, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Bilanz: Eine nicht genehmigte Demonstration, neun Strafanzeigen – eine wegen des Zeigens des Hitlergruß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.