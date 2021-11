Wie akut ist die Situation? : Ratten im Rostocker Stadtteil Evershagen machen Probleme

Anwohner ekeln sich vor den Nagetieren. Doch die Stadt und die Nordwasser GmbH haben Wege gefunden, die Tiere zu beseitigen.

Rostock | Mit Tippelschritten laufen die Ratten von rechts nach links und streiten sich mit den Enten um das herumliegende Brot. Zu sehen ist das in einem Video, das der Rostocker Eik Deistung (CDU), Mitglied im Ortsbeirat Evershagen, von einem Anwohner zugespielt bekam. Aufgenommen wurde die Szene am Steg des kleinen Sees im Park am Fischerdorf in Rostock. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.