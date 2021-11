Rostocker Kulturpreis : Ralph Kirsten für Lebenswerk geehrt

Mit dem Kulturpreis Rostock, der alle zwei Jahren verliehen wird, würdigte die Jury den gebürtigen Dresdner für seine jahrzehntelange Unterstützung und den Aufbau der freien Kultur in der Hansestadt.

Rostock | Der mit 3500 Euro dotierte Kulturpreis der Hansestadt Rostock stellt eine der begehrtesten Auszeichnungen des Landes für Künstler und Kulturschaffende dar. Am Freitag verlieh die Jury ihn an den gebürtigen Dresdner Ralph Kirsten, welcher für seinen beständigen, Jahrzehnte umspannenden Beitrag in diversen Kulturprojekten im Barocksaal gewürdigt wurde. ...

