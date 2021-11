„Life Letters III“-Premiere : Tanzcompagnie Rostock bringt Lebensgeschichten auf die Bühne

Die Tänzer widmen sich in „Life Letters III“ dem Thema Migration. Dafür haben sie eigene Choreografien erarbeitet und daraus einen Tanzabend gestaltet.Premiere ist am 27. November im Volkstheater Rostock.

Rostock Volkstheater | Die Reihe „Life Letters“ der Tanzcompagnie des Volkstheaters Rostock geht in die nächste Runde. Am Sonnabend feiert der dritte Tanzabend Premiere, der sich tänzerisch mit dem Thema Migration auseinandersetzt. Weiterlesen: Volkstheater zurück im Deutschen Bühnenverein Seit Jahren ist es Tradition in der Tanzcompagnie, dass die Tänzer einen Abend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.