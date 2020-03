Polizeibericht aus Rostock : Drängler nötigt und beleidigt 26-Jährigen

Polizei mahnt dazu, Sicherheitsabstand einzuhalten.

von NNN

31. März 2020, 15:50 Uhr

Rostock | Zu dicht aufgefahren und dann sogar noch mehrfach laut gehupt. Genau das ist am Montag in der Rostocker Innenstadt passiert. Am Vögenteich fühlte sich ein 26-jähriger Autofahrer von einem anderen Fahrzeug hinter ihm genötigt. Als der 26-Jährige dann von dem Drängler überholt wurde, zeigte dieser ihm und seinen Beifahrerinnen auch noch den Mittelfinger, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 26-Jährige stellte über die Internetwache der Polizei eine Strafanzeige wegen Nötigung und Beleidigung. Er hatte sich nämlich das Kennzeichen des drängelnden Fahrzeuges gemerkt.

Gut zu wissen: Über die Internetwache www.polizei.mvnet.de kann jeder rund um die Uhr eine Strafanzeige stellen. Diese Variante wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus und dem darin gebotenen Mindestabstand zwischen Personen derzeitig von der Polizei empfohlen, sofern es kein Notfall ist.