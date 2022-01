Versammlungen am Montag : Polizei zieht nach Corona-Protesten in Rostock Bilanz

Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Böllern beworfen. Im Gegenzug wurden mehrere Anzeige gegen Protestierende aufgenommen.

Rostock | Erneut hat es am Montag in der Hansestadt Rostock mehrere Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Noch in der Nacht zog die Polizei Bilanz. Erneuter Startpunkt eines Protestzuges war die August-Bebel-Straße in der Rostocker Innenstadt. Immer wieder wurde seitens der Polizei auf die Auflage einer vorgeschriebenen Mund-Nasen-Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.