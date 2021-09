Rostock : Polizei überführt Dieb von gestohlenen E-Bikes

Eine Mann sei dabei gefilmt worden, wie er den Tatort bereits ein paar Stunden zuvor auskundschaftete und später zugeschlagen hatte.

Rostock | Die Rostocker Polizei konnte am vergangenen Freitag, 27. August, einen mutmaßlichen Dieb von zwei Elektro-Fahrrädern ermitteln. Die so genannten E-Bikes wurden Urlaubern in einem Hotel in Diedrichshagen schon in den Abendstunden des 15. August gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Mann sei dabei gefilmt worden, wie er den Tatort berei...

