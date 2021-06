Rostock : Polizei stellt zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer

Beide erwartet nicht nur eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rostock | In der Nacht auf Donnerstag haben Polizisten gleich zwei Männer in Rostock angehalten, die betrunken mit einem E-Scooter unterwegs waren. Während einer Kontrolle in der August-Bebel-Straße stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger mit einem Wert von 1,38 Promille unterwegs war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der zweite, ein 37-Jähriger wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.