Rostock : Polizei sorgt bei Corona-Demonstration für Ordnung

Wie auch in den vergangenen Wochen trafen sich wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Innenstadt. Die Polizei sorgte diesmal für einen geordneten Ablauf.

Rostock | Am Montag fanden, wie schon in den Wochen zuvor, Demonstrationen in der Rostocker Innenstadt statt. Fünf waren angemeldet, vier fanden statt. Einerseits demonstrierten wieder Tausende Kritiker der Corona-Maßnahmen, andererseits versammelte sich vor dem Rathaus zum zweiten Mal Gegenprotest. Polizei wendet neue Einsatztaktik – Demo verlief ruhig E...

