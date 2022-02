Rostock : Polizei konnte mutmaßliche Räuber fassen

Gegen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Sie sollen einen Überfall in Evershagen begangen haben und schlugen erneut in Bad Doberan zu.

Rostock | Ermittlungserfolg für die Polizei. Sie konnte die Tatverdächtigen eines Überfalls im Rostocker Stadtteil Evershagen ermitteln. Am 12. Januar waren zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 19.30 Uhr in eine Wohnung in Evershagen eingebrochen. Der 18-jährige Bewohner wurde dabei massiv angegriffen, die Täter stahlen technische Geräte und teu...

