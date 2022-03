Rostock : Polizei fasst vier Betrüger

Mit einer vermeintlich günstigen Dachsanierung wollten die Betrüger schnelles Geld machen. Weit sind sie jedoch nicht gekommen.

Rostock | Mit einem Angebot für eine Dachsanierung in Rostock wollten vier Männer das schnelle Geld machen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, boten vier dubiose Handwerker am Montag, 21. März, einem Ehepaar Dacharbeiten an ihrer Gartenlaube im Rostocker Stadtteil Markgrafenheide an. Opfer ließen sich nicht auf Verhandlungen ein Für einen Betrag von 5...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.