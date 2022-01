Großeinsatz in Rostock : Müllraum von Mehrfamilienhaus in Groß Klein steht in Flammen

Ob der Brand im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg absichtlich gelegt wurde, ist derzeit noch nicht klar. Verletzte gab es keine. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro

Rostock | In den späten Abendstunden ist es am Sonntag, 2. Januar, zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg im Rostocker Stadtteil Groß Klein gekommen. Anwohner des Hauses wurden gegen 23.30 Uhr auf die starke Rauchentwicklung vor dem Müllraum, direkt neben dem Hauseingang, aufmerksam und informierten den Notruf. Nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.