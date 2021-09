Rostock : Polizei beendet Schlägerei am Stadthafen

An den Treppen bei der Wasserkante befanden sich mehrere Schüler und weitere junge Männer, die sich von einem 29-Jährigen gestört gefühlt haben.

Rostock | Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es am Montagabend am Rostocker Stadthafen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch interessant: Rostock soll klare Regeln für Partys am Stadthafen aufstellen An den Treppen bei der Wasserkante befanden sich mehrere Schüler und weitere junge Männer. Ein 29-Jähriger habe sich laut Angaben d...

