Nach Insolvenz : Perspektive für Mitarbeiter der MV Werften in Rostock gesucht

Am Standort der insolventen MV Werften in Warnemünde ruht die Arbeit komplett. Eine Transfergesellschaft für die Mitarbeiter ist noch nicht in Sicht. Dabei drängt die Zeit, da es nur noch bis Ende Februar Insolvenzgelder gibt.

Rostock | Gespenstische Stille herrscht am Standort der MV Werften im Warnemünder Hafen. „Tote Hose“, muss der Betriebsratsvorsitzende Jörg Sens frustriert feststellen. Seit Beginn der Werftenkrise und der Insolvenz ruht die Arbeit komplett. Fast alle 640 Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. „Es läuft nur noch die normale Instandhaltung – und die Ausbildung...

