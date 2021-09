Rostock : Pendlern droht bei Hansa-Spielen der Abschlepper

Zu Heimspielen des Zweitligisten sind die Stellflächen am Hauptbahnhof Süd oft gesperrt. Ärger kommt auf, wenn das Auto trotz gültigem Parkschein weg ist.

Rostock | Der Ärger ist groß und das Auto weg. An den Sonntag am 25. Juli 2021 kann sich P. Jacobsen* noch ganz genau erinnern. Denn sein Auto war nicht mehr dort, wo er es zwei Tage zuvor abends am Hauptbahnhof (Hbf) Süd in Rostock abgestellt hatte. Abgeschleppt. „Dabei hatte ich doch einen gültigen Parkschein und dafür auch 15 Euro an die Stadt gezahlt“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.