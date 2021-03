Evangelische Stiftung in Gehlsdorf : Pastor Ekkehard Maase ist neuer Direktor im Michaelshof

Der 56-Jährige hat bereits zahlreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung gemacht.

Rostock | Die Evangelische Stiftung Michaelshof in Rostock im Stadtteil Gehlsdorf hat einen neuen theologischen Direktor. Pastor Ekkehard Maase begann am Montag seinen Dienst, wie die Stiftung mitteilte. Der 56-Jährige folgt auf Pastor Jens-Uwe Goeritz, der im Dezember 2020 seine Arbeit im Michaelshof beendete und jetzt als Gemeindepastor in Mecklenburg arbeitet...

