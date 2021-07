Partymeile in Rostock : Wieder ein katastrophales Wochenende am Stadthafen durchgestanden

Er bleibt Rostocks Problemzone. Trotz dem Versprechen, schnell Abhilfe zu schaffen, waren am Wochenende wieder rund 1000 meist junge Menschen an der Kaikante unterwegs. Die Anwohner sind am Ende.

Rostock | 23 Uhr im Stadthafen in Rostock. Es ist laut. Hunderte Menschen haben sich an der Kainkante zum Feiern getroffen. Ein Betrunkener läuft vor ein Auto auf der Straße Am Strande. Durch das Hupen der Fahrerin fühlt sich der junge Mann provoziert und wirft Flaschen auf den Pkw. Was folgt, ist eine Handgreiflichkeit und eine von vielen Situationen, in denen...

