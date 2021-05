Baustellen in Rostock : Parkstraße bleibt noch bis Anfang August gesperrt

Dort wird der Kreuzungsbereich erneuert. Auch Gas- und Wasserleitungen sorgen für Umwege.

Rostock | Baustellen und Verkehr sind Reizthemen. Um den Ärger über die mit den notwendigen Arbeiten verbundenen Behinderungen zu mindern, bieten wir einen Überblick zu neuen und hartnäckigen Baustellen: De Drift: In der Straße De Drift in Krummendorf muss eine Gasleitung erneuert werden. Deshalb bleibt diese in Höhe Oldendorfer Straße noch bis Dienstag, 11. Mai...

