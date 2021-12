Neuer Spielplatz in Rostock : Park am Schmarler Landgang wurde für Anwohner aufwendig saniert

Derzeit laufen noch Restarbeiten. Im kommenden Jahr soll zudem die Plastik „Heimkehr des Seemanns“ wieder aufgestellt werden. Ein Investor für das angrenzende Grundstück der ehemaligen Schülerspeisung scheint gefunden.

Rostock | Bagger rollen über die Fläche am Schmarler Landgang in Rostock-Schmarl, Bauarbeiter wuseln durch den Regen. Derzeit werden letzte Handgriffe an der neuen Parkanlage getätigt, im Hintergrund rennen Schulkinder auf den bereits fertiggestellten Spielplatz. „Es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Michael Berger (CDU), Vorsitzender des ...

