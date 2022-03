Rostock : Ortsbeirat KTV stimmt für Wiederauflage der Sommerstraße

Monatelang wurde ein neues Konzept für die Sommerstraße 2022 in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ausgearbeitet. Nun gab auch der zuständige Ortsbeirat dem Vorhaben seine Zustimmung. Das gefiel nicht allen Mitgliedern.

Rostock | Die Sommerstraße Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) kommt 2022 zurück – dafür hat sich nun auch der zuständige Ortsbeirat KTV ausgesprochen. Weiterlesen: Sommerstraße kommt 2022 mit verbessertem Konzept Auf der Sitzung am 23. März stimmten sieben der zehn anwesenden Mitglieder für eine Wiederauflage und damit auch das neue Konzept der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.