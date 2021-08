Premiere am Rostocker Volkstheater : „Die Lustige Witwe“ ist Komödie, Romanze und Konzert zugleich

Eine moderne Inszenierung im traditionellen Kleid soll die Volkstheater-Inszenierung von „Die Lustige Witwe“ sein. Regisseur Rainer Holzapfel wagte einige unkonventionelle Schritte bei der Planung der Operette.

Rostock | Der Startschuss für den Theatersommer ist am Wochenende in Rostock gefallen. Am Sonntag fand die Premiere der Volkstheater-Inszenierung von Franz Lehárs Stück „Die Lustige Witwe“ in der Halle 207 statt. Mit insgesamt 350 Gästen war diese, unter Einhaltung der nötigen Corona-Bestimmungen, komplett gefüllt. Es war doch ein würdiger Auftakt für den Volks...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.