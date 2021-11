Rostock : Neues Volkstheater soll 2027 fertig sein

Die Planungen für das 110-Millionen-Euro-Projekt laufen auf Hochtouren. Der Neubau soll auch außerhalb der Spielzeiten für Rostocker zugänglich sein.

Rostock | Noch wartet eine Menge Arbeit auf die Verantwortlichen für den Neubau des Rostocker Volkstheaters am Bussebart. Aber die Vorfreude auf das Millionenprojekt mit einer erhofften Strahlkraft über die Grenzen Deutschlands hinaus war Planern und Theaterfreunden bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag im Großen Haus in fast jedem Satz anzumerken. ...

