Klinikum Südstadt Rostock : Neuer Hubschrauberarzt für die Luftrettung ernannt

Dr. Sven Willem Hauschild koordiniert ab sofort auch die Rettung bei besonders großen Unfällen.

Rostock | Die Geschäftsführung der Johanniter Luftrettung hat am Mittwoch den Rostocker Arzt Dr. Sven Willem Hauschild zum neuen leitenden Hubschrauberarzt am Luftrettungszentrum Rostock ernannt. Das teilte das Südstadtklinikum mit. Der Oberarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin ist bereits seit 2017 Leitender Notarzt in Rostock und seit 2019 Katastrop...

