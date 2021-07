Rostocks neue Zoodirektorin : Antje Angeli lebt ihren Traum

Am 1. Juli ist die 50-Jährige in die Fußstapfen von Udo Nagel getreten. Was bleiben soll, wie es ist, wer sie ist und was sie sich für den Tierpark wünscht.

Rostock | Ihre Augen leuchten, ein Lächeln liegt auf dem Gesicht, wenn Antje Angeli über „ihren Zoo“ spricht. „In keinem anderen Zoo will ich Zoodirektorin sein, der Rostocker Zoo ist es, der mir am Herzen liegt“, sagt die 50-Jährige und schmunzelt, als einer der Seebären sich in der Morgensonne wälzt. Der Neubau der Robbenanlage wird das erste große Projekt, w...

