Rostock : Neue Kita De Südergören in Biestow eingeweiht

Die Einrichtung in der Straße Weidengrund bietet 111 Kindern Platz. Noch gibt es freie Kita-Kapazitäten. Insgesamt hat die Hansestadt 3,1 Millionen Euro in das Vorhaben investiert.

Rostock | Die Spielecke im Gruppenzimmer und der Bauraum, in der die große Burg steht – für die fünfjährige Kira Susann und den sechsjährigen Leon sind das die absoluten Lieblingsplätze in ihrer neuen Kindertagesstätte De Südergören, die im Rostocker Stadtteil Biestow entstanden ist. Am Freitag wurde die neue Einrichtung offiziell eingeweiht. 3,1 Millionen Eur...

