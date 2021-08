Fährverbindung Rostock-Schweden : Neue Linie vor dem Start

Letzte Vorkehrungen für den Anlauf der Gotland-Fähre laufen derzeit im Hafen. Auch die spanischen Boluda-Schlepper drängen ins Revier.

Rostock | Der Countdown läuft. Am kommenden Dienstag gegen 13 Uhr wird in Rostock die aus Nynäshamn bei Stockholm kommende Gotland-Fähre erwartet. Mit ihr startet dann am Abend auch von Rostock die erste Abfahrt der Hansa Destinations – jene neue Fährverbindung, die Rostock in 18 Stunden mit der Region um die schwedische Hauptstadt verbindet. Der neue Service b...

