Mehr Sicherheit im Rostocker Hauptbahnhof : Neue Alarmierungsanlage für Notfälle wird installiert

Die Deutsche Bahn investierte darüber hinaus auch in Schallschutzplatten und eine neue Brandmeldeanlage.

Rostock | Von der geplanten Rekordinvestition der Deutschen Bahn (DB) in die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 310 Millionen Euro bekommt auch der Rostocker Hauptbahnhof einen Anteil ab. Die Bahn hatte Anfang März in einer Mitteilung ihre Pläne bekanntgegeben. Akustikplatten machen Ansagen besser verständlich Nun ist auch bekannt, welche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.