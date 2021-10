Expansion in Rostock : Neue Netto-Filiale wird Anfang Dezember im Bahnhofsviertel eröffnet

Die am Dienstag beginnenden Renovierungsarbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein. Am 7. Dezember wird die Filiale voraussichtlich eröffnet. Für zukünftige Kunden gibt es nur Gemeinschaftsparkplätze.

Rostock | Die Discounter-Kette Netto hat große Pläne für Rostock. Vier bis fünf neue Standorte wird das Unternehmen in den kommenden Jahren voraussichtlich in der Hansestadt eröffnen. Alle neun bisherigen ortsansässigen Filialen sollen trotzdem erhalten bleiben. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. Am Dienstag beginnt das groß angelegte Vorhaben nun im Rosto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.