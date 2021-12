Rostock : Nachbarschaftsstreit an Heiligabend endet mit Messerangriff

An Heiligabend wurde ein 59-Jähriger in Rostock niedergestochen und lebensbedrohlich verletzt.

Rostock | Eine schwere Messerattacke zwischen zwei Männern hat sich am heutigen Heiligabend in der Rostocker Südstadt zugetragen. Ein Nachbar war auf einen anderen losgegangen, vorangegangen war ein Streit. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Stichverletzungen, der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Zu dem Vorfall kam es nach Auskunft der Polizei am früh...

