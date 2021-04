Graffiti-Schmierereien in Rostock : Nach kurzer Verfolgung stellt Polizei Tatverdächtigen

Der 25-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen eine Garageneinfahrt beschmiert haben.

Rostock | Die Rostocker Polizei hat am Donnerstagmorgen einen von zwei Tatverdächtigen gestellt, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Garageneinfahrt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) besprayt hatte. Gegen 2.15 Uhr trafen Polizeibeamten auf Höhe des Friedhofswegs zwei junge Männer an, die zu Fuß aus Richtung Arnhold-Bernhardt-Straße kamen. Dort ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.