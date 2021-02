Nach Klinik-Kontrolle in Rostock : Gutachten soll Unrechtmäßigkeit der Aktion belegen

Die Stadt will die Fachaufsicht neu festlegen und Akteneinsicht geben. Das Land soll in einigen Tagen Stellung nehmen.

Rostock | Die Aufregung war scheinbar groß am 13. November 2020 in der Gehlsdorfer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Rostock. Unangemeldet wollten Vertreter der Stadt und der Ärztekammer MV Beschwerden gegen die Einrichtung der Unimedizin vor Ort unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.