Rostock : Mutmaßlicher Reichsbürger fährt Polizisten an

Der 64-Jährige fiel bei einer Geschwindigkeitsmessung auf und verweigerte die anschließende Verkehrskontrolle.

Rostock | Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rostock hat ein 64-Jähriger einen Polizisten angefahren und ihn dabei leicht verletzt. Zu dem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch ereignete, kam es, als Beamte des Polizeihauptreviers Reutershagen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Rövershäger Chaussee durchführten, teilte Polizeisprecherin Dörte Lembke am ...

