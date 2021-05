Landgericht Rostock : Mutmaßliche Autodiebe des schweren Bandendiebstahls angeklagt

Die Diebstähle gelangen ihnen mittels abgefangener Funksignale und unter Einsatz eines nachprogrammierten Schlüssels.

Rostock | An Hand und Fuß gefesselt wurden am Freitag fünf polnische Staatsbürger in den großen Saal des Rostocker Landgerichtes geführt. Alle im Alter zwischen 26 und 36 Jahren. Sie hatten bereits eine längere Fahrt am Morgen hinter sich. Denn seit dem 10. Dezember sitzen sie getrennt voneinander in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Neustrelitz, Str...

