Volkstheater in Rostock : Tosender Applaus zur Premiere von „Discofieber“

Die Premiere des Musicals am Sonnabend in der Halle 207 am Rostockerer Werftdreieck sorgte für Begeisterung beim Publikum. Vor ausverkauften Haus gab es die Hits der 1970er, viel Tanz und Kostüm zu sehen.

Rostock | Hits der Disco-Ära, viel Tanz auf der Bühne, dazu eine Liebesgeschichte und etwas Jugendrevolte. Diese Mischung überzeugte die Besucher des Musicals „Discofieber“ am Sonnabend in der ausverkauften Halle 207 in Rostock. Weiterlesen: Rostocker Volkstheater ist im Discofieber Erst nach zwei Zugaben, entließ das Publikum die Darsteller des Vol...

