Toilette statt Mülltonne : Unrat sorgt für Verstopfung in der Rostocker Kanalisation

Feuchttücher, Zigaretten oder Binden gehören nicht die Toilette runtergespült. Im Abwassersystem kann solcher Abfall nämlich für erhebliche Komplikationen im Betrieb sorgen.

Rostock | Toiletten vertragen „Only The Real Shit“. Das machten die Berliner Wasserbetriebe erst kürzlich mit einem unter diesem Namen eigens komponierten Lied mehr als deutlich. Und die Message dahinter ist glasklar: Müll gehört nicht ins Klo, sondern in den Abfallbehälter. Wie sich nun herausstellte, kommt es aber nicht nur in der deutschen Hauptstadt, sonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.