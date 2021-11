Umzug in Rostock : Mit der Laterne durch Lütten Klein und Evershagen

In Via veranstaltet am 12. November einen Laternenumzug. Am Nachmittag können Kinder ihre Lampions selbst basteln.

Rostock | Ich geh mit meiner Laterne... In Via lädt am 12. November zu einem gemeinsamen Laternenumzug der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen. Kinder, Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, so der Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. In Lütten Klein startet der Umzug um 17.30 Uhr am Mehrgenerationenhaus. Um 18 Uhr gibt es einen ...

