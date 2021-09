Rostock : Mehrere Autos in der KTV beschädigt

Die Polizei nahm zwei 24-Jährige fest. Sie hatten sich unter Alkoholeinfluss an Autos und Straßenschildern zu schaffen gemacht.

Rostock | Gepoltert und geknallt hat es am 4. September mehrfach in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Wie die Sprecherin der Polizei, Ellen Klaubert, mitteilte, wurde der Polizei in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonnabends vermeldet, dass zwei männliche Personen in der Waldemarstraße in Richtung Thomas-Müntzer-Platz unterwegs sind, die Str...

