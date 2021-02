MV Werften in Rostock : Mehr als 1000 Jobs werden gestrichen

Unternehmen informierte Mitarbeiter über die Sanierungspläne. Die IG Metall Küste fordert eine Transfergesellschaft ein.

Rostock | Nun doch. Mit einem Kredit in Höhe von fast 200 Millionen Euro des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes im November schienen die MV Werften mit ihren Standorten in Wismar, Stralsund und Rostock durch die wirtschaftlichen Turbulenzen während der Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.