Marteria : Rostocker Rapper Marteria als „bester Künstler“ ausgezeichnet

Der Radiosender 1LIVE hat den Rostocker Rapper Marteria zum besten Künstler des Jahres gekürt. Am Donnerstag wurde der berühmte Musikpreis vergeben.

Köln/Rostock | Rapper Marteria ist beim Musikpreis „1LIVE Krone 2021“ zum besten Künstler des Jahres gekürt worden. Der 39-Jährige erhielt die Auszeichnung am Donnerstagmorgen zu Beginn der achtstündigen Radio-Sondersendung. Mehrfach prämiert „Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Fans, die gevotet haben“, sagte Marteria in seiner Dankesrede. In den vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.