Rostocker S-Bahnhof : Mann von einfahrendem Intercity überrollt und getötet

Rostock | Ein Mann ist am Mittwochnachmittag auf dem S-Bahnhof Parkstraße in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet worden. Der Bahnsteig wurde nach dem Vorfall abgeriegelt, der Zugverkehr in beide Richtungen eingestellt. Die Hintergründe zu dem Unglück sind noch nicht bekannt. Laut Polizei hatte sich der Vorfa...

