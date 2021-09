Kurioser Vorfall : Mann geht in Rostock unten rum nackt einkaufen

In einem Bekleidungsgeschäft war er anscheinend auf der Suche nach einer neuen Hose.

Rostock | Am Montagvormittag erfuhr die Polizei, dass ein halbnackter Mann in der Kröpeliner Straße in Rostock einkaufte. Nur mit einem Oberteil bekleidet betrat der Mann das Geschäft TK Maxx und suchte sich in aller Ruhe eine passende Hose aus. Danach bezahlte er diese ordnungsgemäß und verließ den Laden. Die Polizei konnte den Mann nicht mehr feststellen u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.