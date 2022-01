Aufatmen in Kulturbranche : Rostocker Museen, Kinos und Theater sind bereit für den Neustart

Die Landesregierung lockert nach massiver Kritik die strikten Corona-Regeln für die Kunst- und Kulturszene. Die Rostocker Kultureinrichtungen sind erleichtert und freuen sich wieder auf Besucher.

Rostock | Aufatmen in den Rostocker Kultureinrichtungen: Theater, Museen und Kinos dürfen wieder öffnen – und auch in der höchsten Stufe der Landes-Corona-Ampel geöffnet bleiben. Die Kritik an der Zwangsschließung war gerade auch in der Hansestadt immer lauter geworden. „Die Frustration und Perspektivlosigkeit in den Museen hatte seit Dezember massiv zugenommen...

